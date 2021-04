Ristoranti della Capitale, unitevi.

A Roma nasce una nuova associazione

Pubblicato il 16 aprile 2021 | 18:38

Nella Capitale nasce l'Associazione Ristoratori Romani che ha come obiettivo quello di supportare le aziende e i ristoranti e dare voce a tutta la categoria gravemente colpita dalle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria. «Roma ha una forte vocazione turistica e la ristorazione è una dei vanti della Capitale», ha affermato Mirko Benetti, responsabile organizzativo Accademia Federale Lega Lazio.



Insieme a Stefano Cocco, imprenditore romano e publisher del magazine enogastronomico So Wine So Food, hanno costituito l'Associazione in modo del tutto indipendente e apolitico. «Il covid-19 ha profondamente cambiato il mondo della ristorazione, senza dubbio uno dei settori messi più in ginocchio da questa pandemia. Noi vogliamo ascoltare e accogliere le riflessioni e le valutazioni di chi sta vivendo a pieno questa difficile situazione e dare un segnale di presenza e supporto alla città e alle imprese ristorative romane», ha detto Stefano Cocco.



A disposizione dei ristoratori romani, la neonata associazine ha messo diversi servizi a partire dal supporto emotivo con l'obiettivo di ascoltare e supportare i ristoratori nelle difficoltà che stanno vivendo, per poi aiutarli a valorizzare le risorse a disposizione. Al servizio anche l'attività di assistenza legale.

