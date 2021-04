Pubblicato il 16 aprile 2021 | 17:46

La partnership italo-indiana è la prima nel campo del food-processing

Si è tenuta oggi, in modalità virtuale, la cerimonia di lancio del progetto pilota The Mega Food Park con la firma di una lettera di intenti tra l'ufficio Ice di Mumbai e il Fanidhar Mega Food Park, in Gujarat. La cerimonia è avvenuta alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo de Luca, e dell'Ambasciatrice di India in Italia, Neena Malothra.Quello lanciato è il primo progetto italo-indiano di food park. Il parco si inserisce nel settore del food-processing, che è uno dei pilastri della partnership tra i due paesi, secondo le priorità identificate in occasione del vertice tra i due primi ministri tenutosi lo scorso 6 novembre. Il progetto mira a creare sinergia tra agricoltura e industria dei due Paesi e fa leva sull'expertise, sulla ricerca e sullo sviluppo di nuove e più efficienti tecnologie nel settore da parte italiana.L'Italia, inoltre, punta ad esplorare le grandi opportunità offerte dal mercato indiano, attraverso le istituzioni e aziende indiane. Il progetto, di cui sono stati promotori l'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi e l'Ufficio Ice di Mumbai, prevede il coinvolgimento di Regione Emilia-Romagna, Sace, Anima (l'associazione italiana che rappresenta le aziende metalmeccaniche) e FederUnacoma (Federazione dei produttori Macchine Agricole Italiane).