Fresco Senso e Melinda insieme per dieci nuovi mix di macedonie

Pubblicato il 19 aprile 2021 | 18:40

Angelo Palma

Paolo Gerevini

Grazie alla partnership con, brand di IV Gamma del Gruppo, leader italiano del settore,debutta nel mondo delle macedonie fresche.Le due aziende presidieranno il banco frigo delle catene della GDO, con continuità per tutto l’anno, proponendodi stagione e diverse varietà di mela MELINDA come Gala, Golden, Fuji ed Evelina. Gli abbinamenti sono stati studiati in modo da valorizzare al meglio il gusto e la succosità dei frutti e le caratteristiche organolettiche di ciascuna mela.La linea rafforza il concetto della stagionalità, sempre più centrale nelle scelte di consumo, come conferma anche una recente indagine di Altroconsumo, nell’ambito del progetto ‘’, secondo cui il 77% degli italiani afferma di scegliere frutta e verdura di stagione.«Differenziare e innovare sono da sempre le priorità per Fresco Senso.» Commenta, Direttore Generale Consorzio Agribologna «In tempi come questi poi, in cui è innegabile che la IV Gamma abbia subito una contrazione, guardare al futuro, a nuove strategie e a partner di eccellenza comefa parte ancora di più del nostro percorso. Salutiamo questa partnership con particolare soddisfazione, per l’attenzione alla stagionalità, per la centralità attribuita a un prodotto tipicamente italiano, come la mela, e per la cura alla sostenibilità.»«Forte di una notorietà ampiamente riconosciuta, il Consorzio ha deciso di avviare la scalata a nuovi posizionamenti.» È il commento di, Direttore Generale di Melinda «A oggi, Melinda può vantare diversi risultati importanti nell’ambito dei trasformati, sempre con partner d’eccellenza al suo fianco. L’obiettivo di questa strategia è presidiare nuovi mercati, accrescere le occasioni di visibilità e rafforzare ulteriormente la marca, dando nuovo impulso alle vendite delle mele.»a nasce dalla volontà congiunta dei due brand. Fresco Senso ha voluto dare un valore centrale alla ‘’ nella propria gamma in progressivo e costante ampliamento, Melinda, leader riconosciuto nel settore dell’ortofrutta, persegue invece l’obiettivo di entrare in un nuovo comparto.Un orientamento condiviso e ben espresso nella confezione delle macedonie che ha all’interno un pratico stecchino in bamboo ed è. Tutto questo con l’obiettivo di limitare l’acquisto di materie plastiche vergini e di favorire l’utilizzo del prodotto proveniente dai circuiti di recupero.