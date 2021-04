Pubblicato il 02 aprile 2021 | 16:17

Uno scorcio di Pollica

«Siamo pronti per vaccinare gli operatori turistici del Cilento contro il Covid-19. Nelle prossime ore forniremo un Piano dettagliato all'Asl Salerno e alla metà di aprile verosimilmente cominceremo a somministrare le prime dosi». L'annuncio arriva dal sindaco di Pollica, Stefano Pisani, che nei giorni scorsi si è fatto promotore della proposta di vaccinazione agli operatori del comparto turistico della costa cilentana.E la proposta, sostenuta dai primi cittadini di altri 12 comuni della costa oltre che da Confcommercio Campania-Salerno e Confesercenti Salerno, sembra andata a buon fine a seguito di un incontro avvenuto il 2 aprile nella sede dell'Asl, a Salerno, con il direttore generale Mario Iervolino. Obiettivo: mettere in sicurezza gli operatori delle strutture ricettive per preprarsi ad accogliere al meglio i turisti della stagione estiva.«Grazie alla consueta ma non scontata disponibilità del direttore generale dell'Asl di Salerno Mario Iervolino, sarà possibile, rispettando il Piano nazionale di vaccinazione, che prevede la vaccinazione per fasce di età a carico delle strutture pubbliche, avviare un percorso di vaccinazione parallelo per immunizzare il personale delle strutture e dei servizi turistici che vedrà impegnate strutture private e volontari», ha spiegato Pisani.