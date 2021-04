Pubblicato il 20 aprile 2021 | 17:34

Massimo Cristiani

conferma anche nel 2020 il trend positivo con un incremento delle vendite a valore del +16,7% e a volume del +13,9%, in linea con l’andamento del mercato delle patate che ha chiuso lo scorso anno con una crescita dei volumi pari al +9,4% e a valore del +14,1%, raggiungendo un fatturato aggregato di(Fonte: Nielsen).Le performance 2020 dei prodotti Selenella hanno contribuito in maniera significativa alla crescita della categoria sia in termini di volume che di valore, mantenendo costante il prezzo di cessione e di vendita al consumatore, che si è dimostrato sempre più informato e attento alla scelta di prodotti connotati per specificheDurante lo scorso anno, il settore pataticolo ha complessivamente registrato crescite omogenee per aree di mercato con una media a volume del 15,9% e a valore del 14,1%; andamento confermato anche da Selenella che ha segnato un picco in Area 2 con il +17,5% delle vendite a volume e il +22,2% a valore.Per quanto riguarda i canali di vendita in cui Selenella è presente, i supermercati si attestano una quota a valore del 48% con un incremento del +19,7%, negli iper la quota vale il 25% con una crescita del +17%, nei discount il 15,4% in crescita del 8,2%, mentre nel libero servizio il 12% (+16%).Indicatori tutti positivi che testimoniano una forte fedeltà da parte del consumatore che riconosce in maniera trasversale la qualità dei prodotti Selenella, brand di cui una recente indagine condotta daha confermato l’assoluta leadership in termini die un ottimo livello di conoscenza globale all’interno del settore dell’ortofrutta.«Gli ottimi risultati raggiunti sono un importante riconoscimento del valore di una filiera che fa della qualità, dell’innovazione e della sostenibilità a 360° i suoi elementi distintivi, riconosciuti e apprezzati ogni giorno dai consumatori» sottolinea, presidente Selenella-Consorzio Patata Italiana di Qualità . «Un successo confermato anche dai primi indicatori 2021 e che per noi costituisce un’ulteriore spinta ad affrontare nuove sfide, dal consolidamento degli altri prodotti della gamma Selenella, carote e cipolle, a una distribuzione sempre più capillare su tutto il territorio italiano.»