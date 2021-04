Pubblicato il 22 aprile 2021 | 12:18

Musei e mostre aperti anche nel weekend, ma si deve prenotare

Buona notizia per i musi e le mostre: dal 26 aprile in zona gialla porte aperte anche nei weekend, ma sempre su prenotazione. La novità che si accompagna al nuovo decreto era in realtà prevista, su richiesta del ministro della cultura Dario Franceschini, già nel decreto del 2 marzo scorso che sanciva per il 27 marzo, la riapertura poi saltata per le condizioni epidemiche di teatri e cinema La norma impone però per il fine settimana l'obbligo di prenotazione, che potrà essere fatta online o telefonicamente, viene sottolineato, "con almeno un giorno di anticipo".