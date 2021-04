Pubblicato il 23 aprile 2021 | 10:33

Due fondi per raggiungere il +3% di Pil nel 2026

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, con 42,5 miliardi;

Rivoluzione verde e transizione ecologica, con 57 miliardi;

Istruzione e ricerca, con 25,3 miliardi;

Inclusione e coesione, con 19,1 miliardi

Salute, con 15,6 miliardi.

Chiusa (quasi, manca il testo defenitivo) la partita del decreto sulle riaperture, il Governo guidato da Mario Draghi passa al dossier Recovery fund: 221,5 miliardi totali in cui sono compresi anche i 30 miliardi per finanziare opere extra. Soldi che andranno a finanziare i progetti del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, da inviare a Bruxelles entro il 30 aprile) e non solo (grazie al fondo complementare derivante dallo scostamento di bilancio).I due fondi godranno di procedure semplificate, con obiettivi intermedi e target, ma le risorse nazionali non avranno obbligo di rendicontazione a Bruxelles e in alcuni casi potranno essere spese oltre il 2026.Il monitoraggio complessivo sarà consultabile su un sito internet. Confermata la struttura in sei missioni e 16 componenti. Nel dettaglio, le aree di intervento saranno:L'obiettivo è quello di raggiungere una crescita del +3% del Pil nel 2026.Secondo le slide inviate dal ministro Daniele Franco ai colleghi ministri, non si vuole solo "riparare i danni della pandemia" ma affrontare anche "debolezze strutturali" dell'economia italiana. Il grosso del piano è definito, con 135 linee di investimento. E l'impianto non cambierà di fronte alla mole di richieste che emerge in queste ore dai partiti.