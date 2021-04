Pubblicato il 23 aprile 2021 | 08:51

Zona gialla per quasi tutte le regioni da lunedì

Mentre non si placa il malcontento per la decisione del Governo sul Coprifuoco alle 22 e sulle nuove restrizioni che danno il colpo di grazia a turismo e ristorazione , torna il giallo per decreto da lunedì.Con quasi tutte le regioni che potrebbero finirci. Con un indice Rt inferiore a 1 e un’incidenza di casi settimanali inferiore a 250 per 100mila abitanti, hanno, infatti, ottime probabilità di diventare gialle: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto e le provincie autonome di Trento e Bolzano. Anche Campania e Toscana hanno numeri da gialle. Per la Toscana il via libera potrebbe arrivare già oggi dopo il monitoraggio, mentre la Campania resterebbe arancione soltanto perché non sono trascorsi i giorni necessari dall’ultimo cambio di colore.Ancora in arancione rimarrà la Sicilia. In bilico tra arancione e giallo la Calabria e la Basilicata. La Puglia potrebbe passare in arancione. Sardegna e Valle d’Aosta sono le uniche che potrebbero restare in rosso e non passare all’arancione.