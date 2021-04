Pubblicato il 24 aprile 2021 | 14:57

Da martedì 27 aprile riparte l’attività di Fondazione Brescia Musei. Il piano organizzativo di Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei consentirà la riapertura di tutte le quattro sedi museali - Museo di Santa Giulia, Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, Pinacoteca Tosio Martinengo, Museo delle Armi “Luigi Marzoli” -, garantendo il rispetto di tutti i principi di sicurezza.Dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18, con prenotazione (obbligatoria solo per sabato e festivi) sul sito bresciamusei.com e telefonicamente attraverso il CUP (030.2977833-834 - santagiulia@bresciamusei.com, da lunedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00).La riapertura permetterà finalmente a tutti i cittadini bresciani, e non solo, di accedere al rinnovato Parco archeologico, che ospita la Vittoria Alata, il capolavoro bronzeo restaurato dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze collocata nell’aula orientale del Capitolium allestita dall’architetto spagnolo Juan Navarro Baldeweg.A disposizione dei visitatori ci sarà la nuova audioguida del Parco Archeologico, ascoltabile direttamente dal proprio smartphone.Torna poi la IV edizione del Brescia Photo Festival dall’8 maggio al 17 ottobre 2021.Il tema di quest’anno, Patrimoni, si collega alle celebrazioni per il ritorno a Brescia della Vittoria Alata, portavoce del valore culturale e identitario del patrimonio della città.Un programma di mostre ed eventi fotografici interamente dedicato, quindi, ai patrimoni culturali, archeologici e storici interpretati dall’obiettivo di autori quali Elio Ciol, Donata Pizzi, Bruno Cattani, Gianni Berengo Gardin, Ferdinando Scianna, Maurizio Galimberti, Giovanni Gastel, Franco Fontana, Federico Veronesi e molti altri.Tra gli appuntamenti più attesi, vi è Alfred Seiland. Imperium Romanum. Fotografie 2005-2020, la prima retrospettiva italiana del fotografo austriaco.Il Brescia Photo Festival, curato da Renato Corsini, è promosso dal Comune di Brescia e da Fondazione Brescia Musei con la collaborazione di MaCof - Centro della fotografia italiana.Oltre a tutte le modalità di incontro, sperimentate e consolidate in questo tempo, tra Museo e Scuola, che Fondazione Brescia Musei ha già messo a disposizione - le attività online (I Tele-laboratori) e l’archivio dei contenuti social, l’occasione di effettuare laboratori direttamente a scuola (Il Museo in valigia) - ora riparte la più tradizionale possibilità, di accogliere le classi negli spazi espositivi con tutte le 124 attività didattiche illustrate nella brochure Museo e Scuola e sul sito della Fondazione www.bresciamusei.com.In particolare, l’esperienza in presenza si arricchisce di due occasioni imperdibili: la possibilità di incontrare finalmente dal vivo la Vittoria Alata e di vedere la sorprendente mostra di Alfred Seiland, due eventi per i quali è stato predisposto un ricco palinsesto di attività.Gli accessi ai quattro musei cittadini sono contingentati.Sabato e festivi obbligo di prenotazione, entro le ore 24.00 del giorno precedente.Nei giorni feriali la prenotazione è consigliata.Al Museo di Santa Giulia sono previsti ingressi di 20 persone ogni 15 minuti; a Brixia. Parco archeologico di Brescia romana 15 persone ogni 20 minuti; al Museo delle Armi “Luigi Marzoli” 20 persone ogni 20 minuti; alla Pinacoteca Tosio Martinengo 20 persone ogni 30 minuti; alla mostra DANIELE LIEVI. Carte segrete 15 persone ogni 60 minuti.Con l’arrivo della Vittoria Alata il numero di richieste di visite al Parco ha subito un felice fortissimo incremento. La richiesta è alta ma l’accesso deve rimanere contingentato (15 persone ogni 20 minuti), sia per motivi conservativi, sia per la sicurezza del pubblico.Si è dunque stabilito che tutti i visitatori, sia singoli che gruppi, dovranno acquistare i biglietti di accesso al Parco Archeologico direttamente all’atto della prenotazione, con carta di credito dal sito bresciamusei.com o tramite il CUP via bonifico.Per i gruppi (minimo 10 persone) sarà possibile ottenere il rimborso dell’importo totale solo se la prenotazione sarà annullata entro 15 giorni dalla visita. La disdetta sarà ritenuta valida solo se inviata via mail a santagiulia@bresciamusei.com. Al di sotto dei 15 giorni niente sarà dovuto.Per i singoli o le prenotazioni inferiori alle 10 persone, il biglietto non sarà rimborsabile ma ci sarà l’opportunità di spostare la prenotazione contattando, massimo 24 ore prima della visita, il CUP.Le prenotazioni sono aperte da sabato 24 aprile attraverso il sito internet della Fondazione bresciamusei.com, attraverso il Centro Unico Prenotazioni (aperto da lunedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00, tel. 030.2977833-834 e-mail santagiulia@bresciamusei.com) e presso le biglietterie dei musei (aperte dal martedì al venerdì, dalle 10.00 alle 17.00).Apertura ore 10:00; ultimo ingresso ore 16:30 per Museo di Santa Giulia e Pinacoteca Tosio Martinengo, ore 17:00 per tutti gli altri siti e mostre.