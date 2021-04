Pubblicato il 24 aprile 2021 | 09:19

Arriva l’Annuario della Distribuzione alimentare in Italia

Una mappatura dei supermercati, ipermercati e punti vendita italiani utile alle imprese e fornitori. Agra ha appena pubblicato l'edizione 2021 dell'Annuario Distribuzione Alimentare in Italia con il repertorio dei gruppi e delle aziende della Grande distribuzione (Gdo), un censimento dei supermercati e degli ipermercati e un'analisi di scenario sulle tendenze in atto nel settore.In due volumi, per oltre mille pagine complessive, l'Annuario presenta le schede dei gruppi nazionali e delle aziende attive a livello regionale con dati anagrafici (ragione sociale, capitale sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, sito web), addetti, fatturato, management (dirigenti e buyer) e company profile (volume 1). Un vademecum utile in particolare a imprese e produttori fornitori per conoscere il peso economico delle diverse realtà distributive, sedi e specializzazioni di mercato nonché la pianta organica con le diverse mansioni interne.Il secondo volume riporta l'anagrafica di oltre 10mila ipermercati e supermercati (ragione sociale, indirizzo, insegna, cedi, centrale di acquisto, superficie di vendita, numero di casse). Un lavoro in due volumi il cui costo complessivo è di 100 euro.Tutti i dati dell'Annuario saranno anche riversati in una versione informatica disponibile in formato Usb Key per rendere possibile qualsiasi operazione di analisi, di mailing e di stampa delle informazioni contenute nel volume. La versione Usb Key, disponibile da fine aprile/inizio maggio, ha un costo di 305,00 euro (Iva inclusa).