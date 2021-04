Pubblicato il 26 aprile 2021 | 12:14

Sono state 57 le persone multate sabato 24 aprile a Modema per essere andati a cena nella pizzeria di Hermes Ferrari, il ristoratore emiliano noto per essersi presentato durante le recenti proteste davanti a Montecitorio vestito da "sciamano", come Jake Angeli durante l'assalto a Capitol Hill negli Stati Uniti.





Chiusa per 5 giorni la pizzeria di Hermes Ferrari

A far scattare i provvedimenti, la violazione delle norme anti-contagio nel giorno in cui, tra l'altro, proprio a Modena andava in scena la manifestazione "No paura day", finita con insulti alle forze dell'ordine e diverse sanzioni per il mancato utilizzo delle mascherine. Stessa cosa occorsa nel locale di Ferreri.«Mi hanno elevato una sanzione da 400 euro oltre alla chiusura che non rispetterò perché la Costituzione afferma che il lavoro è un diritto», ha commentato Ferrari. Sul posto, sabato sera alle 20, si sono presentati agenti della Digos insieme a personale della polizia locale che hanno anche notificato la chiusura del locale per cinque giorni.