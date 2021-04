Pubblicato il 26 aprile 2021 | 09:59

Sono circa 225 miliardi di euro la dote per il Pnrr italiano

Investimenti per 225 miliardi di euro

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, con 42,5 miliardi;

Rivoluzione verde e transizione ecologica, con 57 miliardi;

Istruzione e ricerca, con 25,3 miliardi;

Inclusione e coesione, con 19,1 miliardi

Salute, con 15,6 miliardi.

I nodi da risolvere

Dopo il confronto interno alla maggioranza e quello con Bruxelles, il presidente del consiglio Mario Draghi si prepara a portare il piano per l'utilizzo dei fondi del Next Generation EU in Parlamento. Alle 16.00 di lunedì 26 aprile è attesa la comunicazione alla Camera del premier. Nella giornata di martedì 27, poi, il confronto con i deputati e il discorso al Senato. Ultimi passi per spedire alla Commissione il testo del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che si concluderanno giovedì 29 con il sigillo del Consiglio dei ministri sulla missiva.Sul piatto ci sono da spendere circa 225,1 miliardi di euro. Di seguito le voci di spesa: Due, principalmente, i nodi da risolvere : il prolungamento del superbonus del 110% per la ristrutturazione degli immobili e la creazione della cabina di regia che dovrebbe gestire i fondi e gli interventi (e i cui componenti sono ancora da decidere). Attesa anche per capire fino in fondo quanto spazio avranno turismo e ristorazione