28 aprile 2021

A marzo, i passeggeri transitati negli aeroporti italiani sono stati 1.607.506, con un calo del -22,8% rispetto al marzo 2020 e del -88,5% rispetto al marzo 2019. A riportarlo sono le statistiche mensili di Assaeroporti, che da questo mese fanno riferimento anche al 2019, ultimo anno non influenzato dagli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19.Il flusso dei passeggeri e dei movimenti aerei (-11% rispetto al 2020 e -70% rispetto al 2019), quindi, è ancora in stallo in attesa che il green pass e la campagna di vaccinazione possano permettere una ripresa almeno nella stagione estiva quando è atteso, seppure in tono minore rispetto al periodo pre-pandemico, il ritorno degli stranieri nel Belpaese.Nel complesso dei primi tre mesi dell'anno, per i passeggeri si registra un crollo dell'82,1% rispetto al primo trimestre 2020 e dell'87,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Forte anche la flessione dei movimenti (-61,7% sul 2020 e -70,6% sul 2019).In controtendenza, invece, il traffico cargo, che segna a marzo un +48,4% rispetto al 2020 e un -1,2% sul 2019. Numeri che raccontano della ripresa del commercio internazionale messo a dura prova dalla pandemia sopratutto nella prima parte del 2020. Il cargo segna un rialzo del 12,4% rispetto al primo trimestre dello scorso anno e un calo del 3,1 rispetto ai primi tre mesi del 2019.