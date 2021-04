Pubblicato il 28 aprile 2021 | 12:26

Vino e alcolici, nel 2020 aumentano gli acquisti online

La tendenza è iniziata con la pandemia, ma ora si fa sempre più consolidata: con la chiusura di negozi specializzati e la mancanza di degustazioni in cantine ed enoteche legata alle misure anti-Covid, nel corso del 2020 è cresciuto l'interesse nei confronti dell'acquisto di alcolici online Secondo un recente studio del comparatore di prezzi online Trovaprezzi.it il 2020 si è chiuso con +33% di ricerche web nella categoria alcolici (con circa 1 milione e 200 mila ricerche) e con +20% nella categoria dedicata ai vini (con oltre 2 milioni e 900 mila ricerche) rispetto all'anno precedente.Gli analisti segnalano che dall'inizio della pandemia, i picchi di crescita sono stati evidenti nei mesi di aprile 2020 per i superalcolici (+111% rispetto ad aprile 2019) e di giugno 2020 per la categoria vini (+70% rispetto al giugno 2019).Ad acquistare online sono principalmente gli uomini: per la categoria alcolici la "quota azzurra" registrata negli ultimi 13 mesi è stata del 64% con un picco di ricerche del 70,7% raggiunto nel trimestre settembre-novembre 2020. Anche per le ricerche di vini la situazione non cambia e la percentuale di gradimento degli uomini è stata del 65,5% con punte massime del 72,7% sempre registrate nel trimestre settembre-novembre 2020.Tra le regioni più attive nella ricerca online di vini e alcolici negli ultimi 13 mesi, oltre a Lombardia e Lazio (che contano complessivamente quasi il 50% delle ricerche), si trovano altre zone con un'antica tradizione enologa. A partire dall'inizio della pandemia emerge che l'interesse online per vini e alcolici è diffuso in tutte le fasce d'età.