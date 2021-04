Pubblicato il 28 aprile 2021 | 12:13

Da sinistra, Enrico Meschini e Paola Goppion

Barbera 1870 – Messina;

Blaser Café – Berna (CH);

Caffè Agust – Brescia;

Mondicaffè C.T.&M. – Roma;

DiniCaffè – Firenze;

Goppion Caffè – Preganziol (TV);

Le Piantagioni del Caffè – Livorno.

È Paola Goppion la nuova pesidente di Caffè speciali certificati (Csc), il gruppo di brand del caffè ideato 25 anni fa da Enrico Meschini che ora lascia il testimone alla manager trevigiana.«Sono tra i padri fondatori e ho guidato Csc con determinazione, girando il mondo e specializzandomi nell’assaggio del caffè - afferma Enrico Meschini -. Penso sia giusto fare un passo indietro dopo tanti anni e so che Paola saprà fare tesoro di ciò che è stato fatto, delle idee più volte espresse e, perché no, delle mie conoscenze, per proseguire in modo nuovo e positivo il cammino dell’Associazione», ha commentato Meschini. Due i lasciti dell'ex-presidente: la capacità di unire diversi torrefattori italiani in un percorso di qualità che parte dal Paese d'origine del caffè e il lancio del trend dei caffé speciali così come quello del concetto di "caffè di piantagione" poi diffusosi in tutto il mondo.Consapevole dell’impegnativa eredità ricevuta, la nuova presidente Paola Goppion ha raccontato: «Degli inizi di Csc ho il ricordo bellissimo di quando Sergio Goppion, guida della nostra azienda, mi disse: “Ci hanno invitati a far parte di un progetto dedicato alla ricerca del caffè di qualità”. Era il 1997, un anno dopo la costituzione dell’associazione che, da allora, fa parte anche del nostro percorso di impegno nel proporre caffè speciali ai nostri baristi professionisti e al consumatore. Dalle riunioni con Enrico e con gli altri soci fondatori ho imparato molto, soprattutto la bellezza della responsabilità di continuare a fare ricerca e di proporsi con valori unici e veri. La qualità non è cosa vaga».Le torrefazioni che aderiscono a Csc sono: