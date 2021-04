Vino, arte e cultura si incontrano nella cantina Poggio del Moro

Pubblicato il 28 aprile 2021 | 11:43

Lora Delooksart

Vino e arte per lasciarsi trasportare dalla bellezza oltre i problemi della pandemia. Nella splendida cornice della cantina, adagiata sulle colline toscane di Chianciano Terme in provincia di Siena l’artista internazionalemetterà in mostra, ancora una volta, le proprie opere tra scultura, natura e vino., all’interno del programma annuale dell’che ha come tema principale “”, saranno esposte una serie di opere pensate per essere indossate come gioielli. Obiettivo raccontare in maniera affascinante con il giusto rispetto e trasporto le fatiche della campagna ma anche le gioie che essa sa donare.Insomma, i wine lovers potranno non solo farsi trasportare dalle meraviglie di Bacco ma anche godere di una mostra unica quanto affascinante. In occasione di questo connubio particolare Lora ha dato vita ad oggetti scultorei che traggono ispirazione dal, per dare voce attraverso l’arte al duro lavoro che si cela dietro una bottiglia di vino.Le emozioni che le sculture regaleranno al pubblico saranno accompagnate dal, attraverso l’assaggio dei vini di Poggio del Moro, per una degustazione traDi particolare importanza e connessione con l’ambiente dell'azienda vinicola Poggio del Moro è ilche Lora ha inaspettatamente usato all’interno della sua massa per creare sculture.Sarà possibile visitare la mostra, mentre ilPer maggiori informazioni sulla mostra:Tatiana: +39 339 5646897+39 0587 31557