Pubblicato il 29 aprile 2021 | 11:38

Secondo la Fondazione Gimbe il rallentamento dei contagi potrebbe portare la Sardegna in arancione

In vista del monitoraggio di venerdì 30 aprile, è la Fondazione Gimbe a dare le prime indicazioni sullo scenario che il ministero della Salute si troverà ad analizzare. Secondo i dati raccolti dalla Fondazione, nella settimana 21-27 aprile evidenzia un miglioramento dell'indicatore relativo ai "Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti": 1.089 contagi con un calo del 21,8% rispetto alla rilevazione precedente (1.116 casi). Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (23%) e terapia intensiva (21%) occupati da pazienti Covid-19.Ad avvantaggiarsi del rallentamento della curva epidemiologica dovrebbe essere in primo luogo la Sardegna, unica Regione attualmente rossa (dopo essere stata anche l'unica a meritarsi, per breve tempo, anche il bianco). Dopo due settimane, da lunedì 3, se non ci saranno sorprese, l'isola passerà in zona arancione. L'ufficialità si avrà solo domani, con la diffusione della bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e poi con l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.Sul tema delle zone colorate si è espresso anche Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni. Durante la puntata del 29 aprile di Omnibus, su La7, Fedriga ha affermato che il sistema dei colori per il controllo dei contagi «penso possa essere stato utile nell'autunno dello scorso anno. Penso altrettanto che le misure in mezzo a una pandemia siano da modulare rispetto alla situazione contingente».«Ad esempio - ha spiegato Fedriga - a marzo 2020 erano utili misure restrittive nazionali. Oggi penso che nessuno si deve sentire smentito se, rispetto a situazione attuale, diffusione del virus ma anche condivisione da parte delle comunità delle misure, si possano trovare strategie diverse per essere più efficaci». Un processo di revisione che fa il paio con quello avviato sul tema del coprifuoco