Confermo di aver letto e compreso l' Confermo di aver letto e compreso l' informativa sulla privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che i dati personali da lei forniti sono necessari per poter procedere alla gestione della Sua segnalazione e saranno utilizzati, con strumenti informatici e manuali, esclusivamente per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa sulla privacy.