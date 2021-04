Pubblicato il 07 aprile 2021 | 13:14

Via libera al protocollo per le vaccinazioni in azienda. Il ministero della Salute ha firmato l’accordo con le imprese e l’Inail ha già predisposto le regole perché abbia inizio la campagna vaccinale sui luoghi di lavoro.

Secondo l’accordo, le aziende predispongono un piano aziendale all’Azienda sanitaria di riferimento specificando il numero di vaccini richiesti per i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione, in modo da consentire all’ente l’organizzazione dell’attività di distribuzione.





Presro al via le vaccinazioni sui luoghi di lavoro

I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali saranno interamente a carico del datore di lavoro mentre la fornitura del siero e degli strumenti per la somministrazione e la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi sanitari regionali dei territori competenti. La puntura, poi, sarà effettuata da operatori sanitari all’interno di locali idonei. In aggiunta, le aziende possono ricorrere a strutture sanitarie private e concludere delle specifiche convenzioni con oneri a proprio carico.

La vaccinazione non è obbligatoria, spetta al singolo lavoratore dare l’assenso o meno al trattamento nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy così da evitare ogni eventuale forma di discriminazione.

In ogni caso, sarà il medico competente a fornire tutte le informazioni per un consenso informato a seguito del triage preventivo relativo allo stato di salute del singolo individuo.