Pubblicato il 08 aprile 2021 | 18:49

fonte: treedom.net

Nel 2021 la, che da tempo si impegna a sostenere la propria rotta verso, ha posto le basi per fare di questo tema l’obiettivo centrale dei prossimi anni intraprendendo una collaborazione con, esempio virtuoso di società italiana che spicca per il suo impegno verso il tema green.Treedom è la prima piattaforma web che ha permesso disostenendo i contadini che vogliono piantare alberi, supportando il loro lavoro quando ancora gli alberi non sono produttivi, dando loro know-how e supporto tecnico per la piantumazione e gestione degli alberi.È possibile così seguire il percorso e la vita degli alberi, che vengono fotografati, geolocalizzati e monitorati da Treedom nel corso del tempo. I progetti Treedom di riforestazione hanno portato ad oggi ben oltreCon il progetto Treedom, Bazzara ha piantato i primi, scegliendo quindi di portare il proprio supporto alla preziosa filiera caffeicola con la riforestazione in due dei paesi produttori.L’impegno grazie alla b-corp non è quindi solo quello di supportare l’ambiente ma anche i lavoratori all’inizio della filiera nelle zone del mondo che più hanno bisogno di sostentamento e appoggio.Il progetto di collaborazione con Treedom è un piccolo grande passo per la Bazzara Espresso , nonché una delle prime tappe verso la trasformazione sempre più orientata al sostenibile.