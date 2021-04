Pubblicato il 08 aprile 2021 | 08:39

Tra le prime città italiane Genova, Roma, Taranto, Gorizia, Capri, Torino e Bologna

Scoprire una città? Possono bastare anche due giorni! È la promessa “Lonely Planet 48 ore a....”, una nuova formula che consente di realizzare una visita perfetta in soli due giorni, mettendo a punto, prima di partire, un itinerario dettagliato perché "se non si può vedere tutto non bisogna perdersi il meglio". Le prime tappe alla scoperta delle nostre città sono Genova, Roma, Taranto, Gorizia, Capri, Torino e Bologna. Un aiuto concreto alla ripartenza dei viaggi e del turismo.Appartenere a un certo posto significa conoscerne i suoi segreti: i vicoli stretti di un centro storico e le antiche botteghe, il panorama di una città ammirato da un battello anziché da una prospettiva più consueta, la creatività e il dinamismo dei quartieri periferici meno battuti dai viaggiatori. Un nuovo modo di viaggiare che ha preso il via la scorsa estate attraversando le regioni, da nord a sud e ora prosegue raccontando l'Italia attraverso le città, i borghi, le isole mantenendo lo stesso sguardo, curioso e attento, che ci accompagna quando visitiamo una capitale straniera, cercando il solito e l'insolito, per scoprire cosa è cambiato, cosa c'è di nuovo e riscoprire un patrimonio eterno.Gli itinerari sono proposti attraverso articoli, video, fotografie e diari di viaggio degli autori della casa editrice: lonelyplanetitalia.it/48orea.