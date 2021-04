Pubblicato il 08 aprile 2021 | 11:22

Alle 17.00 è convocato l'incontro fra Governo ed enti locali

L'altro tema sul tavolo: le riaperture

L'area della sofferenza è molto ampia. La mancata ripartenza fa sì che una serie di imprese vedano il loro futuro a rischio», ha affermato il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini a Radio 24.



Maggiori delucidazioni arriveranno con la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Mario Draghi attesa per le 18.00 di oggi al termine dell'incontro con gli enti locali.



Un nuovo capitolo della strategia di ripresa italiana va in scena oggi, giovedì 8 aprile, alle 17.00 quando è stata convocata la conferenza Stato-Regioni ed enti locali. Sul tavolo dell'incontro, il dossier del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che dovrebbe essere trasmesso a Bruxelles entro fine mese. Un documento essenziale per il futuro prossimo dell'economia italiana e per tutto il sistema Paese che ha il dovere di sfruttare a pieno i circa 200 miliardi di euro previsti dal Recovery Plan. La discussione sul Pnrr sarà poi portata in Parlamento il 26 e 27 aprile in occasione della comunicazione del presidente del Consiglio Mario Draghi sul tema.Oltre al Pnrr, però, l'incontro potrebbe essere l'occasione per approfondire anche le strategie di rpartenza tratteggiate dal Governo. Dopo il mini-lockdown di Pasqua e l'entrata in vigore del nuovo Dpcm (in vigore fino al 30 aprile), c'è da valutare la possibilità di derogare alle limitazioni imposte e concedere qualche spiraglio di apertura. La data potrebbe essere quella del 20 aprile, ma come più volte hanno sottolineato i membri dell'Esecutivo, tutto dipende dai dati della situazione epidemiologica.Possibile anche che si valuti una prima apertura sul tema del nuovo scostamento di bilancio a supporto delle categorie più colpite dalla crisi. Il provvedimento dovrebbe essere inserito all'interno del Def di metà mese (Documento di economia e finanza), ma parte già da una forte consapevolezza: «