Amazzon non vuole un sindacato e i dipendenti in Albama votano per l'azienda

Brutte notizie per chi sperava in un rapporto più equilibrato moderno: Amazon si avvia a vincere nell'impianto di Bessemer, in Alabama. Mentre lo spoglio delle schede continua, il colosso di Jeff Bezos ha - secondo indiscrezioni - i voti necessari per aggiudicarsi il referendum e sconfiggere così l'ipotesi della creazione da parte dei lavoratori di un sindacato.





bocciato in Alabama il sindacato in Amazzon in

Del 72% delle schede conteggiate, circa il 71% dei lavoratori dell'impianto di Bessemer in Alabama hanno votato contro la creazione di un sindacato e la possibilità di farsi rappresentare dal Retail, Wholesale and Department Store Union. A votare contro la sindacalizzazione sono stati oltre 1.608 lavoratori, quindi la maggioranza del 3.215 che hanno votato. Lo spoglio da parte del National Labor Relations Board continua e finora non è stato dichiarato alcun vincitore.

"Non è vero" che Amazon ha vinto il referendum nell'impianto di Bessemer, in Alabama, intimidendo i suoi lavoratori. Lo afferma Amazon in una nota respingendo le accuse Retail, Wholesale and Department Store Union. Il sindacato ha accusato il colosso di Jeff Bezos di aver influenzato illegalmente i dipendenti per condizionare l'esito del voto.