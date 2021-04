Pubblicato il 09 aprile 2021 | 16:46

In occasione del suo 40° anniversario,sceglieper festeggiare questo compleanno speciale con i clienti più affezionati allo storico brand italiano, riservando loro una coccola dallo stile premium e di alta qualità.Una collaborazione che parla di valori legati al, alla qualità per ogni singolo dettaglio, all’esperienza coltivata nel proprio settore e alla capacità di rinnovarsi per offrire ogni giorno qualcosa di nuovo: sono queste le affinità che legano Marina Rinaldi, leader nel segmento di moda plus size, fondata a Reggio Emilia nel 1980, e NIO Cocktails , startup italiana di rilievo nell’arte della miscelazione artigianale diMarina Rinaldi inventa così per le sue clienti una nuova formula di eventi virtuali, utilizzando come business solution innovativa NIO Cocktails, per creare brand experience, vicinanza e relazione anche attraverso canali totalmente digitali e a distanza.Le due realtà costituiscono un punto di riferimento nel mercato italiano e hanno in comune un, appartenente a due mondi diversi che ora si incontrano per aprire un dialogo e posizionarsi sempre più vicino ai propri clienti, rispondendo alla tendenza contemporanea dei marchi italiani di essere più presenti nella quotidianità dei consumatori, premiandone il reciproco rapporto di fedeltà.Per celebrare l’evento, NIO Cocktails ha realizzato, una box esclusiva caratterizzata da una grafica realizzata ad hoc con il pattern Marina Rinaldi e contenente due cocktail abbinati a una selezione pregiata di frutta secca firmata dal partner Noberasco: una combinazione perfetta per rendere il momento dell’aperitivo unico e sorprendente.Spedita alle boutique Marina Rinaldi di 75 località europee, L’Aperitivo Box di NIO Cocktails contiene:Un classico moderno con Ketel One, arancia dolce-piccante di Cointreau, mirtillo rosso e lime.Cocktail analcolico dagli estratti vegetali e aromi naturali di genziana e zenzero.Accanto alla collaborazione con NIO Cocktails , Marina Rinaldi offre alle proprie clienti più fedeli e ambassador, l’esperienza di un collegamento live sulla piattaforma di Zoom con un esperto di stile, alla scoperta della nuova collezione Anniversary. Un’occasione per sentirsi vicini e ritrovarsi in una virtual community, anche a distanza.