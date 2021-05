Pubblicato il 10 maggio 2021 | 18:16

È possibile riproporre l’atmosfera, i colori e i sapori del mercato rionale, essenza della vitalità locale e delle eccellenze del territorio, nella grande distribuzione? È la scommessa di, che attraverso un’area interamente dedicata a prodotti regionali, sostieneIl progetto pilota, attivo attualmente nell’Ipermercato Carrefour di Tor Vergata, prevede corner che ricordano i banchi del mercato rionale, per promuovere nella grande distribuzione tutta la freschezza e le eccellenze del territorio tra pasta fresca, vini, pane, oli e sottoli, salumi e formaggi.In un momento storico in cui le attività dei piccoli produttori sono messe a dura prova a causa della crisi del settore Horeca, Carrefour vuole, supportandone il business attraverso la promozione dei loro prodotti nella grande distribuzione.Tra i 28 produttori attualmente coinvolti nel progetto, anche i fratellidella cantina: “Per i nostri vigneti abbiamo selezionato varietà tipiche autoctone. La nostra è una filiera corta: tutti i passaggi, dal ciclo vegetativo, alla raccolta dell’uva e alla vinificazione vengono fatti nella nostra cantina. Siamo particolarmente fieri di poter presentare, grazie a Carrefour Italia, i nostri prodotti nella grande distribuzione, come l’agro pontino, il Circeo, il doc Moscato di Terracina, per essere sempre più vicini al cliente.”Questo progetto costituisce un sostegno importante da parte della grande distribuzione, confermato anche da, Amministratore del: «Nel nostro stabilimento alle porte di Roma produciamo prevalentemente formaggi a base di latte di capra e di pecora a chilometro zero. Per noi lavorare in sinergia con tutta la filiera è sempre stato fondamentale e poter collaborare con un partner importante come Carrefour Italia ci offre la possibilità di far conoscere a un pubblico sempre più ampio le nostre eccellenze, sostenendo il nostro business locale».Anche, Direttore Merci, Marketing e E-Commerce di, sottolinea l’importanza di questo progetto: «Siamo convinti che la Grande Distribuzione abbia un ruolo centrale nel sostegno ai piccoli produttori locali e nella. Con questo progetto, in particolare, vogliamo valorizzare al meglio i prodotti del territorio, ma anche ricreare l’atmosfera unica dei mercati rionali romani, rafforzando ancora di più il nostro sostegno al Made in Italy.»Tra i prodotti locali promossi nel corner dedicato, i consumatori potranno trovare oltre 200 articoli 120 dei quali freschi come frutta e verdura, formaggi, ricotte, mozzarelle, salumi etc e tutti a pochi km dalla produzione diretta.