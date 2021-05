NIO Cocktails e Perrier per la limited edition di Takashi Murakami

Pubblicato il 10 maggio 2021 | 18:35

, la regina del burlesque, la fashion designersono fra gli artisti che hanno ispiratonella creazione di alcune fra le più stravaganti e memorabili limited edition dell’acqua minerale più glamour ed eclettica, da sempre sinonimo di uno stile di vita out-of-the-box.La collaborazione con il mondo dell’arte si rinnova nel 2021 con il lancio di una nuova edizione limitata che è già un must-have destinato a conquistare tutti i Perrier addicted. La nuova liaison coinvolgefra i più affermati talenti della scena artistica internazionale. Gli elementi dell’iconografia pop giapponese che sono la cifra stilistica di Murakami, in particolare gli inconfondibili, sono stati scelti per caratterizzare le iconiche clavette Perrier.Tutte da collezionare, le bottiglie saranno proposte in quattro irresistibili varianti: la prima e più preziosa, poiché a tiratura limitata, propone in serigrafia su vetro una vibrante esplosione di fiori sorridenti e personaggi che popolano il mondo dell’artista giapponese. Lo stesso motivo è declinato sulle etichette e sui collarini che connotano le bottiglie in vetro da 33 cl e in PET da 50 e 100 cl disponibili fino al mese di giugno.La nuova edizionesarà al centro di una campagna di comunicazione unconventional che coinvolgerà il mondo digital e social. Sono inoltre previste iniziative below the line studiate per enfatizzare il carattere unico di Perrier., Milano, Roma e Bologna saranno teatro di spettacolari installazioni che riproducono le bottiglie in edizione limitata. Il pubblico, utilizzando il proprio smartphone, potrà interagire con Perrier, inquadrando unche guiderà alla scoperta dellae dei cocktail firmati da 12 tra i più celebriinvitati a creare una ricetta inedita, da caratterizzare con Perrier.L’interazione digitale svelerà inoltre il percorso per raggiungere i locali dove assaggiare, nei quattro giorni dell’iniziativa, i 12 cocktail d’autore.Giorgio Santambrogio - Officina Milano cocktail TSUKUYOMITeo Rizzolo - Moebius cocktail ARZAKGuglielmo Miriello - Ceresio 7 cocktail EXTRAORDINAIRE MIZUWARIFrancesco Cione - Octavius Bar cocktail KAWAII SUPERFIZZYElena Montomoli - Casa Minghetti cocktail MR. DOBIJITOEnrico Scarzella - Velluto Bologna cocktail PERRIERITONico Salvatori - Oltre cocktail FLOWER POWERGiuseppe Doria - Macondo cocktail TIK-OSOPatrick Pistolesi - Drink Kong cocktail EXOTIQUEMichele Ferruccio - Treefolk's Public House cocktail EAU DE COCKTAILDaniele Gentili - ORO Whisky Bar cocktail B SUPER BOBBLEMatteo Zed - The Court cocktail ALMOND COOLADAPer portare questi 1anche nelle case di collezionisti, amatori e utenti, Perrier ha trovato il suo naturale partner in, la startup italiana leader nei cocktail ready to share di alta qualità dall’iconico pack che porta l’alta mixology in qualsiasi luogo si desideri.Questa collaborazione si concretizza inche celebrano l’alta mixology nelle città di Milano, Roma e Bologna, dove operano 12 tra i migliori bartender d’Italia, protagonisti dell’operazione e firme nprestigiose di altrettanti signature cocktail. Ogni box si compone diper ognuna delle 3 città ed è impreziosita dalla presenza di una coppia di bottiglie Perrier in vetro serigrafato (il pezzo più prestigioso della collezione), perfetto topping di queste ricette esclusive.Grazie alla sua intensa effervescenza, Perrier è un’acqua minerale che offre il piacere di una bibita e, in quanto tale, è un ingrediente perfetto per dare ancor più carattere alle creazioni dei migliori bartender. Perrier e NIO Cocktails raggiungono così un ambizioso obiettivo: diffondere l’arte di 12 eccellenze del bartending italiano al di fuori delle loro location e delle loro città.I cocktail possono infatti essere facilmente degustati dove più ci piace, ordinandoli direttamente sul sito di NIO. Proprio la speciale box nè il punto d’incontro in cui tre eccelleze si fondono, fomando un connubio perfetto: i master mixologist come creativi,come raffinato creatore,che celebra e firma questo unico ed affascinante progetto.«La ricerca della perfezione e l’infinita creatività dei maestri del bere miscelato - ha commentato, Marketing Manager del- ispirano da sempre Perrier che, nel tempo, ha saputo sviluppare un dialogo autorevole con il mondo della “”. Il lancio della nuova limited edition Perrier by Murakami e la partnership strategica con NIO, sono l’occasione ideale per rinnovare e consolidare la relazione con il mondo della mixology e con un pubblico di appassionati sempre più attento alla qualità e alle nuove forme e occasioni di consumo del bere miscelato.»«Siamo orgogliosi che un brand come Perrier abbia scelto NIO Cocktails come suo partner nella mixology - parla, CEO & Founder di- riconoscendo i valori che ci caratterizzano e nei quali crediamo fermamente: posizionamento premium, qualità senza compromessi, design come espressione artistica ed italianità. Ancora una volta i nostri clienti potranno vivere a casa propria un’indimenticabile esperienza degustativa firmata da dodici tra i migliori mixologist italiani».