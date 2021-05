Pubblicato il 11 maggio 2021 | 17:44

Il lockdown e l’aumento di una vita più casalinga hanno visto gli italiani appassionarsi alla cucina e alla preparazione di piatti sempre più ricercati condividendo momenti di convivialità e sperimentazione per diversificare con creatività la routine di tutti i giorni.con la gamma "", risponde a questo sempre più esteso desiderio di creare ricette sempre nuove e di esprimere la propria personalità in cucina. Nata proprio per stimolare nuove occasioni d’uso e la propria creatività, sia che si tratti di ricette semplici o complesse, "Il Tuo Tocco", infatti, è l’alleato ideale per sperimentarsi in cucina e seguire nuove ispirazioni.Queste le sue 4 referenze:, il cereale tra i più apprezzati in cucina,, il legume del momento,, il legume trendy della cucina esotica, soprattutto asiatica, eche oltre ad apportare, come i Ceci, proteine vegetali sane e sostenibili, è perfetto per affiancare piatti tutto l'anno, grazie al suo gusto e colore distintivi.Quattro arricchitori che, utilizzati secondo il proprio estro sono ideali per affiancare ogni tipo di ricetta, dalla più tradizionale alla più veloce e trendy, perfetti sia per piatti caldi che freddi.Per ogni referenza de Il Tuo Tocco si hanno a disposizione due lattine da 80g, perfette per un utilizzo immediato come arricchitori estremamente versatili ed ideali per tutti, dai più esperti in cucina, per preparazioni come una pasta fredda o un’insalata di riso, ai più innovativi, che potrebbero usare le referenze de Il Tuo Tocco per preparazioni più originali come ingrediente capace di fare la differenza in un’insalatona, un Poke, un Burrito, o un piatto freddo a base di cereali e frutta secca.sarà protagonista di unache avrà inizio a maggio e si comporrà di un’attività di campagna digital con i professionisti di "", che con il loro linguaggio fresco e innovativo, daranno dimostrazione dell’estrema versatilità del Il Tuo Tocco e come, ancora una volta, tutte le referenze della gamma possano essere utilizzate come arricchitori per la realizzazione di sfiziose e moderne ricette.È prevista inoltre un’attività di sampling attraverso una collaborazione con un partner strategico della spesa consegnata a casa e, in ultimo, una distribuzione di buoni sconto.Il Tuo Tocco Bonduelle , inoltre, è ideale non solo per chi vuole rendere unici i propri piatti ma anche a chi si impegna ad utilizzare gli arricchitori nella giusta misura sia in termini di quantità, limitando gli sprechi, che in termini di; le referenze della gamma Il Tuo Tocco, infatti, avendo un pack in alluminio e cartone risultano esseree sono perfettamente in linea con il progetto Bonduelle S’Impegna, l’ambizioso piano di azioni concrete basate su sei pilastri per aumentare la responsabilità sociale, tra cui appunto la promozione di confezioni sempre più sostenibili.