Pubblicato il 12 maggio 2021 | 17:25

Parmigiano Reggiano protagonista a Cibo a Regola d'Arte

Per ripartire ci vuole un nuovo patto fra produttori e ristorazione. Da questa consapevolezza muove l'accordo fra il Consorzio del Parmigiano Reggiano e la manifestazione Cibo a Regola d'Arte, festival incentrato sulla ripartenza e il futuro del food in programma dal 14 al 16 maggio a Milano.D'altronde, il bene della ristorazione è anche quello del Consorzio dal momento che, a causa delle varie limitazioni dovute alla pandemia, il canale ha assorbito appena il 4% delle vendite a volume. Da qui la volontà di riannodare i fili con un settore che ha fortemente patito le chiusure degli ultimi 14 mesi attraverso il lancio, che sarà ufficializzato al festival Cibo a Regola d'Arte, di una serie di progetti di formazione e informazione dedicati ai ristoratori (anche su temi come il food cost e l'indicazione delle Ig nel menu).Il festival sarà anche l'occasione per un confronto sul ruolo che può avere il governo per aiutare le Dop con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Cuore dell'evento sarà il talk show "Storia, valori e filiera: il Parmigiano Reggiano programma il futuro" in programma venerdì 14 maggio dove parteciperanno il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli e Sonia Peronaci, cuoca e imprenditrice digital per discutere sulle sfide di un comparto composto da 321 caseifici, oltre 2.500 allevamenti e 50mila persone.Seguirà una verticale guidata di Parmigiano Reggiano 24, 40 e 72 mesi in modo da scoprirne la biodiversità, i cambiamenti in stagionature e gli aromi che cambiano con il trascorrere del tempo. Il Consorzio ricorda che da oltre nove secoli il Parmigiano Reggiano è prodotto con gli stessi ingredienti (latte, sale e caglio), con la stessa cura artigianale e con una tecnica di produzione che ha subito pochi cambiamenti nel corso del tempo. Gli appuntamenti continuano con i corsi di cucina digitale in diretta sabato e domenica con gli chef Andrea Berton e Giancarlo Perbellini.