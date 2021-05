Pubblicato il 12 maggio 2021 | 15:41

il Pinot Nero Riserva 110 Nature Docg, lo spumante Metodo Classico dal colore giallo paglierino con riflessi dorati, perlage fine e persistente e profumo molto intenso, con piacevoli note agrumate e sentori di frutta secca e piccola pasticceria;

lo spumante Metodo Classico dal colore giallo paglierino con riflessi dorati, perlage fine e persistente e profumo molto intenso, con piacevoli note agrumate e sentori di frutta secca e piccola pasticceria; il Pinot Nero Riserva 110 Oltrepò Pavese Dop , rosso fermo dal tipico color rubino con riflessi violacei, offre al naso eleganti note di piccoli frutti rossi e sentori di spezie, mentre al palato è piacevolmente fresco, morbido, avvolgente nei suoi dolci tannini, con un finale persistente e pulito;

, rosso fermo dal tipico color rubino con riflessi violacei, offre al naso eleganti note di piccoli frutti rossi e sentori di spezie, mentre al palato è piacevolmente fresco, morbido, avvolgente nei suoi dolci tannini, con un finale persistente e pulito; il Cortese Oltrepò Pavese Dop , il cortese in purezza dal carattere fresco e piacevole, conquista per il gusto pieno e morbido e il suo retrogusto aromatico che ricorda pesca gialla e albicocca, che lo rendono un vino versatile, adatto a infiniti abbinamenti;

, il cortese in purezza dal carattere fresco e piacevole, conquista per il gusto pieno e morbido e il suo retrogusto aromatico che ricorda pesca gialla e albicocca, che lo rendono un vino versatile, adatto a infiniti abbinamenti; il Bonarda Frizzante Oltrepò Pavese Dop, rosso rubino con riflessi granata, al naso note vinose con aromi di frutti matura, al palato persistente, corposo, con finale morbido e piacevolmente vivace, è ottimo su insaccati e stagionati (come il locale salame di Varzi) e piatti di carne, è eccezionale con ogni tipo di formaggio.

il Pinot Nero Riserva 110 e il Pinot Nero Riserva 110 Nature Docg

Tornano gli eventi primaverili all’insegna del buon bere., l’Associazione di viticoltori che riunisce oltrenel cuore dell’, porta alcuni dei suoi vini più apprezzati a “ Iria Vinum – l’Oltrepò in tutte le sue sfumature ”, l’evento organizzato da, l’associazione no profit che promuove l’enoturismo a livello regionale, in programma alUna tre giorni per immergersi nei sapori e nei profumi dell’nella cornice d’eccezione dell’antico, tra le cui mura sarà possibile assaggiare non solo vino, ma anche una variegata selezione di prelibatezze gastronomiche del territorio, nonché lasciarsi accompagnare in abbinamenti cibo-vino negli eventi di degustazione “” in programma per tutto il weekend.Ad attendere i visitatori ai due stand diun poker di etichette capace di soddisfare tutti i palati:Non solo: tra gli appuntamenti del calendario di eventi degustativi, Torrevilla invita tutti i wine lovers a “”, in programma sabato: un incontro eccezionale tra gli spumanti oltrepadani e il prodotto francese più conosciuto al mondo.Per l’occasione, Torrevilla ha selezionato il suo, perfetto come aperitivo e a tutto pasto, specialmente con piatti complessi a base di pesce, che sarà proposto in abbinamento all’ostrica- a cui è stata assegnata la famosa etichettache indica la perfezione in termini gastronomici-culturali -, con il suo gusto tipico che lascia in bocca un equilibrato sapore salino e un retrogusto di breve durata con sentori di nocciola.Per motivi di sicurezza, per partecipare è necessario prenotare l’ingresso (15,00 euro per gli adulti, gratuito per i bambini) sul sito: https://enonautilus.com/experiences/iria-vinum:-l'oltrepo-in-tutte-le-sue-sfumature. All’arrivo all’area espositiva, sarà fornito il kit per la degustazione (calice e tasca). Per gli eventi “” è richiesta la prenotazione contattandoscrivendo a: eventi@mtvlombardia.com o telefonando al numeroElenco dei produttori, calendario completo degli eventi e ulteriori informazioni disponibili su: https://www.mtvlombardia.it/