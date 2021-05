Pubblicato il 13 maggio 2021 | 14:00

Daniele Simoni

I risultati del 2020 hanno confermato «la solidità della strategia multicanale» intrapresa da Schenk Italian Wineries. L'azienda bolzanina ha infatti chiuso il bilancio con un fatturato di 118 milioni di euro in aumento del +6% rispetto al 2019 per un totale di 59,2 milioni di bottiglie vendute. A trainare le performance è stato il canale estero che è arrivato a toccare il 69% del fatturato totale dell'azienda e ha potuto contrastare lo stop del mercato Horeca imposto dalla pandemia.«La scelta di sviluppare tutti i canali distributivi è stata premiante e, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di emergenza, siamo riusciti a mettere in campo azioni efficaci che ci hanno consentito di reggere egregiamente il colpo. Non è stato facile: l’incertezza dei primi mesi dell’anno ha colto tutti di sorpresa. Il crollo dei consumi degli spumanti nel primo semestre seguito poi dal boom dei consumi nella seconda parte dell’anno era impossibile da prevedere e complesso da gestire. Per questo, lo sviluppo dei nostri marchi all’interno del sistema della Gdo nazionale ed estera ci ha dato le maggiori soddisfazioni», ha spiegato Daniele Simoni, ad di Schenk Italian Wineries.Fra i settori su cui l'azienda ha posto maggiore attenzione c'è senza dubbio la comunicazione; un po' per restare vicino a clienti e partner un po' per non far mancare il proprio apporto in un momento di difficoltà per la filiera, dai produttori a chi organizza eventi passando per i ristoratori. A questo aspetto si sono poi aggiunti gli interventi sui siti produttivi. Il tutto ha mobilitato una quota di 3,8 milioni di euro.E il 2021? «L'anno è partito con ottimi numeri - ha concluso Simoni - Le vendite sul mercato domestico hanno segnato un 30% di incremento nei primi quattro mesi, che speriamo si confermi nella seconda parte dell’anno; e anche l’export sta lavorando molto bene. Inoltre, abbiamo avviato un importante piano biennale di investimenti con il cambio di due linee di imbottigliamento e il rinnovo del sito produttivo di Bacio della Luna. Brand, questo, che con la sua offerta moderna e variegata, sta davvero conquistando il mercato nazionale e internazionale e che quest’anno festeggia 10 bellissimi anni con Schenk Italian Wineries».