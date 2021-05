In Italia quasi 6 bottiglie di vino su 10 si fanno nelle cantine cooperative

Pubblicato il 16 maggio 2021 | 12:27

Più di 1 bottiglia di vino su 2 (58%) in Italia si produce grazie alle cooperative del settore che raggiungono un fatturato di 4,9 miliardi di euro nell’anno dell’emergenza Covid. Lo rende noto l’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in occasione della partenza delle prime vaccinazioni sui luoghi di lavoro presso la cooperativa Cantina di Solopaca in via Bebiana 44 a Solopaca (Benevento) e la Cantina della Cooperativa La Guardiense in Località Santa Lucia 104/105, Guardia Sanframondi (Benevento) associate a Uecoop.

Iniziare dal settore del vino ha un valore simbolico per un Paese come l’Italia leader mondiale nella produzione ma che è stato duramente colpite dalle chiusure della ristorazione. Nonostante l’emergenza pandemica le oltre 400 cantine delle cooperative italiane hanno registrato una sostanziale tenuta del proprio fatturato – spiega Uecoop – grazie all’incremento delle vendite sugli scaffali della grande distribuzione e alla crescita delle esportazioni, in controtendenza rispetto al resto del settore che invece ha sofferto sui mercati esteri.

Una situazione che fa sperare in una rapida ripresa grazie all’avanzare della campagna vaccinale con le cooperative che – sottolinea Uecoop - hanno messo a disposizione del Governo e del Commissario Straordinario all’Emergenza Generale Francesco Paolo Figliuolo spazi al chiuso e all’aperto dove organizzare “hotspot vaccinali”. Per la quasi totalità delle imprese (92%) – evidenzia una indagine di Uecoop a livello nazionale - la riuscita della campagna per immunizzare la popolazione è la base per la ripartenza dell’economia dopo mesi di lutti, angoscia e danni all’economia a causa dell’emergenza Covid.

I primi settori a riprendersi nel 2021 saranno nell’ordine il turismo, l’alimentare e i servizi alle aziende seguiti poi dagli altri comparti, dall’immobiliare allo spettacolo, dallo sport all’abbigliamento, secondo l’indagine di Uecoop. E la resilienza del settore cooperativo emerge anche sul fronte dell’occupazione con il 15% delle imprese cooperative che – conclude Uecoop - nel 2021 prevede anche di assumere nuovo personale per essere in grado di agganciare meglio la ripresa che ci attende con i forti investimenti del Recovery plan.