Pubblicato il 17 maggio 2021 | 13:15

La famiglia Calcagni, con al centro Giuseppe, alla guida di Besana da quattro generazioni

Il 2021 non è un anno come gli altri per Besana, leader nel comparto della frutta secca ed essiccata. Quest’anno si celebrano i 100 anni dalla fondazione dell'azienda. Un secolo di storia che non racconta solo i traguardi, ma parla anche di modelli industriali innovativi, di decisioni controcorrente e di una visione lungimirante portata avanti da quattro generazioni dalla stessa famiglia.La storia di Besana è intrecciata con quella della famiglia Calcagni, che dal primo dopoguerra ha condotto l’azienda all’epoca dell’Industria 4.0, dell’e-commerce e della globalizzazione, fino alla partnership con il gruppo spagnolo Importaco, conclusa lo scorso anno per dare vita alla più grande alleanza del Mediterraneo nel settore delle nuts. Tanto che oggi Besana rappresenta la principale piattaforma italiana a livello europeo per volume d’affari. Conta 450 dipendenti impiegati su tre diversi stabilimenti produttivi (due in Italia e uno in Gran Bretagna), nei quali lavora ogni anno 25 mila tonnellate di frutta secca ed essiccata. Esporta nei cinque continenti e importa materie prime da 30 paesi nel mondo.Fra i meriti di Besana, l'idea di investire nel Sud Italia. Il capostipite, Emilio Besana ebbe questa intuizione con un secolo di anticipo. Lui, proveniente dall’operosa terra brianzola e da poco giunto nei pressi del Golfo di Sorrento, nel 1921 decise che proprio qui sarebbe nata la sua storia imprenditoriale. Presto a lui si affiancò il fratello Vincenzo e, insieme, scelsero di aprire il primo stabilimento accanto alla ferrovia, per sfruttare al meglio le opportunità logistiche del territorio. Tuttora Besana ha la sede centrale in via Ferrovia. Superato il difficile quinquennio della seconda guerra mondiale, tra gli Anni Cinquanta e Sessanta, quando Sophia Loren e Totò diventavano icone immortali del cinema italiano, l’attività dell’azienda occupava già 400 dipendenti e produceva annualmente attorno alle 4.000 tonnellate di frutta secca ed essiccata. È negli Anni ’60 che entra in azienda Giuseppe Calcagni, oggi presidente ad honorem di Besana. L’azienda conosce quella forte espansione internazionale che perdura tuttora.«Il 2020 appena terminato ha fatto conoscere al mondo fragilità impensabili, rimettendo in discussione frontiere e distanze - commenta l’ad Riccardo Calcagni - Anche noi abbiamo dovuto fare i conti con la pandemia da Covid-19, questo tuttavia non ha fermato i nostri propositi di crescita. Siamo abituati ad affrontare gli ostacoli come opportunità di rilancio». Proprio nel 2020, infatti, Besana è entrata a far parte del Gruppo Importaco, secondo un piano strategico di sviluppo volto a creare nuove sinergie comuni e consolidare la leadership sui mercati internazionali. «Siamo sopravvissuti alla guerra, a due incendi, un terremoto e ora ad una pandemia mondiale. Ormai quasi nulla ci spaventa - conclude sorridendo Giuseppe Calcagni - In cent’anni di storia ne abbiamo viste tante e questo ci dà il coraggio e la determinazione per guardare al futuro con ottimismo».