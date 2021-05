Portofino Industrie Alimentari

investe 1 milione di euro in Liguria

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 17:25

La Portofino Industrie Alimentari Spa è lieta di comunicare che la società sta investendo circa 1 milione di euro, nel territorio del levante ligure, per il rilancio del Pesto di Portofino assumendo nuovo personale ed investendo in macchinari all’avanguardia.



Grazie anche al coinvolgimento di investitori privati, la Portofino Industrie Alimentari Spa è riuscita nell’intendo di creare nuove ricette sulla base della salsa più venduta e conosciuta nel mondo, il PESTO.



La produzione avviene negli stabilimenti di Santa Margherita Ligure e servono clienti come la Coop Consorzio Nord Ovest, la Coop Centrale Adriatica ed altri punti vendita sempre nel segmento GDO, creando così nuovi posti di lavoro per circa 10 persone tra impiegati e tecnici di produzione.



La Portofino Industrie Alimentari vuole continuare ad investire, nel Food targato Made in Italy ed in Liguria, contando di poter assumere altro personale locale entro la fine dell’anno ed ha in programma investimenti, nei prossimi 5 anni, per circa 3 milioni di euro.

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Portofino Industrie Alimentari investe 1 milione di euro in Liguria - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

salse condimenti Portofino Industrie Alimentari Spa pesto liguria