La Regione Lombardia è la prima produttrice agricola del Paese

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato un progetto di valorizzazione delle filiere produttive della carne, del latte e delle uova, mediante la ricerca di residui di antibiotici, metalli e ormoni con nuove metodiche analitiche ad ampio spettro ed elevata sensibilità.«Gli eventi drammatici del Covid e della pandemia - ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - ci impongono di aumentare il controllo su quello che mangiamo. In quest'ottica, nelle linee d'indirizzo al Piano sanitario regionale ampio spazio è dato al tema del One Health, ovvero della massima condivisione e di una sola salute di uomo, animali e ambiente. Il progetto approvato oggi va in questa direzione, proprio verso questi obiettivi».«La Lombardia - spiega Fabio Rolfi, assessore regionale all'Agricoltura - è la prima regione agricola d'Italia. Produciamo il 43% del latte italiano, abbiamo il 53% dei capi suini a livello nazionale, 16.600 allevamenti di bovini da carne e latte e oltre 1.000 allevamenti avicoli. Siamo terra di prodotti Dop conosciuti nel mondo. Si tratta di un sistema portante per la nostra economia e per la nostra storia e vogliamo tutelare con dati scientifici certi questo patrimonio».Il programma è in grado di rilevare con un'unica analisi oltre 60 elementi chimici, anche se presenti a livelli oltre 100 volte inferiori ai limiti eventualmente previsti. La presenza di residui di farmaci veterinari in generale e di antibiotici in particolare è un tema quantomai attuale, all'attenzione dei consumatori. Il fenomeno viene spesso correlato alle condizioni in cui sono mantenuti gli animali negli allevamenti intensivi e alla necessità di effettuare trattamenti farmacologici per controllare patologie connesse a non ottimali condizioni di allevamento.