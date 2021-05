Pubblicato il 18 maggio 2021 | 17:20

L'hotel Brunelleschi (foto: hotelbrunelleschi.it)

Il Brunelleschi Hotel entra nel firmamento di Virtuoso® grazie a quelle caratteristiche che lo rendono un albergo davvero eccezionale: oltre ad essere storico e iconico, lussuoso e ricco di charme, offre una posizione privilegiata a due passi dal Duomo, suite con vista panoramica, un ristorante gourmet insignito delle 2 stelle Michelin nella guida 2021 e, particolare unico al mondo, ingloba nella facciata la torre bizantina più antica di Firenze….tutto contribuisce a far vivere un soggiorno esclusivo ed indimenticabile.Virtuoso® è una delle principali reti di agenzie di viaggio internazionali specializzata nei viaggi di lusso. È organizzata solo su invito e comprende oltre 1.000 agenzie di viaggio partner con 22.000 consulenti di viaggi d'élite in 100 paesi in Nord America, America Latina, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente. Attingendo alle sue relazioni con oltre 2.000 dei migliori hotel e resort del mondo, compagnie di crociera, compagnie aeree, aziende turistiche e destinazioni principali, la rete offre alla sua clientela di lusso servizi esclusivi, esperienze uniche e accesso privilegiato. Più di 30 miliardi di dollari USA annuali di vendite di viaggi rendono Virtuoso una potenza nel settore dei viaggi di lusso.L’hotel è da sempre un simbolo di eleganza, un luogo da sogno per un’esperienza altamente personalizzata e sofisticata. Criteri questi alla base degli standard di Virtuoso®, network esclusivo di partner di viaggio di lusso, composto da oltre 2.000 fornitori scelti in 100 paesi nel mondo."Diventare partner di Virtuoso è un grande onore e privilegio considerando quanto sia selettivo il processo di accettazione. È davvero un traguardo straordinario”, commenta il General Manager Claudio Catani “L’eccezionale dedizione dei consulenti di Virtuoso verso i loro clienti ben si sposa con il nostro concetto di ospitalità e di servizio personalizzato. Adesso che siamo entrati in questo prestigioso circuito siamo desiderosi di offrire ai clienti di Virtuoso dei servizi speciali e delle esperienze uniche che possano superare le loro aspettative”.L'ingresso del Brunelleschi Hotel in Virtuoso lo mette in contatto diretto con alcune delle piu’ importanti agenzie di viaggi del mondo, creando nuove importanti opportunità. I prestigiosi partner di Virtuoso sono specializzati in servizi ed esperienze di livello internazionale ed assicurano ai clienti del circuito opportunità rare, offerte superiori e un valore eccezionale. I clienti e le agenzie Virtuoso sono in costante contatto mediante i molteplici canali di comunicazione ed eventi del network, tra cui la Virtuoso Travel Week, il più grande raduno mondiale dei viaggi di lusso.