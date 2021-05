Parmigiano Reggiano, 3mila forme

alle famiglie in difficoltà

Pubblicato il 18 maggio 2021 | 17:08

Dopo le 4 ambulanze che fra fine gennaio e inizio febbraio 2021 i caseifici del Consorzio hanno donato alle province di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Parma, e gli interventi all’Ospedale di Mantova – si tratta dei 5 territori dell’area di origine della DOP e di insediamento delle consorziate – in questi giorni il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano ha destinato una donazione aggiuntiva alle categorie più colpite dal Covid, consegnando a Confcooperative Emilia-Romagna tremila chilogrammi di formaggio tra snack monodose, punte e grattugiato.



«Con questo gesto intendiamo lanciare un messaggio di speranza in vista della ripartenza – ha affermato il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli – Il Consorzio aveva stanziato già dallo scorso anno un milione di euro che si è tradotto dapprima in donazioni di ambulanze e attrezzature sanitarie, ora vogliamo essere vicini direttamente alle persone attraverso il nostro prodotto. Il Parmigiano Reggiano ha sempre potuto contare sul supporto degli italiani, mi riferisco al terribile terremoto che colpì l’Emilia nel 2012 così come al periodo di lockdown, in cui i consumatori non ci hanno mai abbandonato. Ci proponiamo di restituire un po’ di quella fiducia che, in certi momenti, appare smarrita».



Di seguito le strutture che hanno ricevuto la donazione:



Bologna

- SOLCO Imola, Imola



Mantova

- Residenza alla pace coop. Servizi e Solidarietà Sociale Onlus, Borgofranco Po

- Bucaneve soc. Coop. Sociale, Castel Goffredo

- La stazione soc. Coop. Sociale Onlus, Castellucchio

- Alce nero sco. Coop. Sociale Onlus, Mantova

- C.s.a. Cooperativa Servizi Assistenziali, Mantova

- Hike soc. Coop. Sociale Onlus, Levata di Curtatone

- Ippogrifo soc. Cooperativa Sociale di Solidarietà, Mantova

- Un dono nuovo Coop Sociale Onlus, Piubega

- Agora' soc. Coop. Sociale Onlus, Rivarolo Mantovano

- La quercia soc. Coop. Sociale Onlus, Roverbella

- Chv coop. Soc. Onlus, Suzzara

- Il Ponte soc. Cooperativa Sociale, Sermide e Felonica

- Villaggio sos di Mantova Coop. Sociale Onlus, Mantova

- Sol.co Mantova Solidarietà e Cooperazione Soc. Coop. Sociale, Mantova



Modena

- Casa della Gioia e del Sole Coop. Sociale, Modena

- S.c.a.i. Resid. Stella Coop. Sociale, Carpi

- Tenda Abramo Coop Sociale, Montefiorino

- Domus Assistenza Coop. Sociale, Modena



Parma

- Aurora Domus, Parma

- Insieme, Parma

- Il Giardino, Noceto

- Il Cortile, Salsomaggiore Terme

- Molinetto, Parma

- La Bula, Parma

- Dopo di Noi, San Secondo Parmense

- Fiorente, Parma

- Betania, Parma



Reggio Emilia

- FeDiSA - Federazione Diocesana Servizi agli Anziani, Reggio Emilia

- Caritas Diocesana, Reggio Emilia







© Riproduzione riservata

