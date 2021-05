Pubblicato il 18 maggio 2021 | 08:46

A Bequia si paga tutto con criptovaluta

La prima comunità bitcoin al mondo? È Bequia, atollo di 18 km quadrati nell'arcipelago di St Vincent e Grenadine, nei Caraibi. Qui i residenti pagheranno proprietà, beni e servizi anche essenziali come i generi alimentari interamente in criptovaluta.Il progetto nasce da un'idea dello sviluppatore immobiliare Storm Gonsalves, che prevede di costruire 39 ville di lusso, negozi, una club house e edifici con la sua azienda One Bequia.Le proprietà possono essere acquistate utilizzando criptovaluta in cui i prezzi sono bloccati per evitare fluttuazioni durante le transazioni. Ai media, Gonsalves ha spiegato che l'acquisto di proprietà in criptovalute «diventerà una cosa molto normale negli anni a venire». «In questo momento stiamo sperimentando una forma alternativa di finanziamento - ha precisato - E anche nuovo modo di fare marketing».