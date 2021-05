Pubblicato il 18 maggio 2021 | 11:51

In dieci anni raddoppiati snack con nutrienti e farine integrali

La merenda di oggi fa sempre più rima con nutrienti benefici, come la chia e la frutta secca, farine integrali e fibre per digerire e raggiungere una sazietà healthy. Una tendenza in netta crescita: oggi il 23% del totale delle merendine italiane è "rich-in", con un rapporto percentuale raddoppiato (+107%) in dieci anni, secondo dati di Unione Italiana Food.Quello del "rich-in", prodotti alimentari ricchi di ingredienti o nutrienti benefici, è una delle principali tendenze che stanno riguardando il mercato alimentare italiano.Secondo l'Osservatorio Immagino di Nielsen 2020, gli alimenti che evidenziano nel pack la dicitura "integrale" nel 2019 sono cresciuti del +4,3%, mentre quelli che segnalano il contenuto di fibre sono aumentati del +6,3%.Una schiera di croissant integrali con frutta secca o a base cereali, semi di girasole e di chia, e merendine di pasta frolla integrale in grado di trainare l'intero settore dei prodotti alimentari "rich-in" in Italia.I dati dell'Osservatorio Immagino 2020 di Nielsen evidenziano, in Italia, nel 2019, una crescita del +4,3% delle vendite a valore dei prodotti alimentari riportanti la dicitura "integrale" e del +6,3% per i prodotti che risaltano in etichetta il contenuto di fibre. Con i risultati migliori messi a segno proprio dalle merendine italiane.