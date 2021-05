Pubblicato il 19 maggio 2021 | 08:43

Coca-Cola ha reinvestito più di 2,5 milioni di euro nel canale Horeca

Un sostegno concerto per la ripartenza di bar e ristoranti: questo è l’obiettivo di Coca-Cola. L'azienda ha, infatti, reinvestito più di 2,5 milioni di euro nel canale Horeca, attraverso politiche commerciali, fiscali e di comunicazione, per aiutare i clienti a superare le restrizioni seguite all'emergenza sanitaria, sostenerli nell'intercettare le opportunità del delivery e del digital e prepararsi alla ripresa. Inoltre, insieme a Lavazza, Perfetti Van Melle e S.Pellegrino, Coca-Cola ha sostenuto Fipe - Confcommercio, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, nel realizzare la campagna #ilsolito.«L' Horeca è un canale fondamentale per Coca-Cola oltre che un settore strategico per l'economia nazionale e ci auguriamo che gli strumenti che abbiamo messo a disposizione possano essere utili per tornare quanto prima alla normalità», ha commentato Silvia Molinaro, direttore out of home di Coca-Cola HBC Italia. Oltre a rendere nuovamente disponibile la piattaforma "ADCreator", che permetterà ai punti vendita di realizzare in modo semplice una comunicazione pubblicitaria a cui Coca-Cola darà visibilità digital, proprio nelle vicinanze del punto vendita, l'azienda affianca appunto Fipe - Confcommercio nella campagna #ilsolito. Un campagna che «vuole ricordarci i tanti momenti che abbiamo trascorso nei bar e nei ristoranti, e che, ora che hanno riaperto, potremo nuovamente apprezzare, perché a stare insieme c'è ancora più gusto», ha detto Raluca Vlad, direttore marketing di Coca-Cola Italia.Nel corso dell'emergenza, in Italia, Coca-Cola ha donato oltre 1,4 milioni di euro a Croce Rossa Italiana. Inoltre, sono state effettuate ulteriori donazioni ad ospedali ed associazioni sul territorio, a cui sono stati offerti ad oggi più di 3,2 milioni di prodotti per medici e operatori sanitari e dispositivi di sicurezza individuale.