Martini Alimentare: via al concorso a premi, in palio un barbecue

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 17:01

Le grafiche di Diego Cusano per la campagna pubblicitaria

I Mini Spiedini di Suino e di Pollo

La fortuna consi è fatta succulenta e gustosa proprio come i suoiottimi per un pranzo o per una cena sana e appetitosa, perfetti per un barbecue in famiglia o con gli amici.E proprio in previsione delle grigliate tipiche della bella stagione, Martini Alimentare ha deciso di offrire ai suoi clienti la ghiotta occasione di vincere uno dei 15 bellissimi barbecue firmati Weber Per rendere il concorso ancora più stuzzicante una mano, è il caso di dirlo, ce l’ha messaillustratore di rango che ha prestato la sua arte ai migliori brand nazionali e internazionali come con i Mini Spiedini di Martini per i quali. Pochi segni di matita e tanto talento per raccontare con freschezza di stile il concorso al pubblico di consumatori.Per partecipare è molto semplice, basta acquistare i Mini Spiedini di pollo o di suino () e inviare tramite SMS oppure online sul sito legrigliate.it il, incrociare il forchettone e sperare nella fortuna (regolamento completo su legrigliate.it ). Facilissimo, come portare in tavola i Mini Spiedini Martini, una scelta di gusto e di benessere.La lineadi Martini nasce dalla vocazione dell’azienda all’innovazione per offrire ai propri clienti prodotti sempre nuovi, pensati per essere nutrienti e genuini e allo stesso tempo, legati alla grande tradizione culinaria italiana, reinterpretata da Martini in chiave moderna.Appetitosi e versatili, sono un ottimo prodotto ‘’ che incontra le richieste e le tendenze del mercato sempre più esigente in termini di qualità e praticità di consumo. Disponibili in due versioni con pollo o suino, si presentano elegantemente mini per unaSulla piastra, in padella, al forno o alla griglia sono sempre squisiti come antipasto o come secondo. Abbinati ad un contorno leggero i Mini Spiedini sono amici anche di chi è ama essere attento all’alimentazione.Fatti di carni selezionate e controllate sono garantiti dalla filiera Martini che ne certifica la. La qualità è un valore imprescindibile e infatti, il Gruppo Martini è stato il primo in Italia a realizzareregistra e ricostruisce la storia di ogni singola confezione di carne. Questa è la garanzia che gli animali sono nati e allevati nelle strutture aziendali, monitorati da tecnici e da veterinari Martini , nutriti con gli alimenti zootecnici del Gruppo e infine macellati e trasformati “in prima persona”.