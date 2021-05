Accademia sensoriale per non vedenti.

Via dal 25 maggio a Monza

Pubblicato il 21 maggio 2021 | 12:10

Prende il via Vinhood Academy, iniziativa finalizzata ad avvicinare i non vedenti al mondo enologico attraverso un percorso sensoriale. Il progetto è realizzato della Taste advisor Vinhood in collaborazione con l'Unione italiana ciechi e ipovedenti Monza Brianza (Uici).



Gli incontri, al momento organizzati per la sola zona di Monza e Brianza, saranno inizialmente gratis e si terranno online in modalità "smart", a partire dal 25 maggio, per 4 martedì successivi con orario 18-19:30. Ogni iscritto riceverà a casa una wine box contenente 6 bottiglie da etichette selezionate, oltre a un kit composto da spezie e biscottini, finalizzati all'allenamento del palato.



La wine box è un mix di vini bianchi, rossi, bollicine e passiti. I partecipanti verranno guidati da esperti enologi e sommellier di Vinhood ad apprezzare il vino attraverso un viaggio esperienziale che attraversa gusto, tatto, ascolto e olfatto. Sarà possibile seguire l'Academy anche in presenza, attraverso una sala attrezzata presso la sede di Uic Monza Brianza, nel rispetto di tutte le normative anti Covid.

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Accademia sensoriale per non vedenti. Via dal 25 maggio a Monza - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

VINO BEVERAGE mercato cantina percorso sensoriale vino non vedenti