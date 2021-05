Pubblicato il 21 maggio 2021 | 15:18

Zona gialla per tutta Italia da lunedì 24

Ci siamo: da lunedì 24 l’Italia sarà tutta gialla. Il monitoraggio inviato dalle Regioni e validato dall’Istituto superiore di sanità mostra, infatti, una curva dell’epidemia decisamente in discesa. Tanto che dal 1° giugno tre Regioni (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Molise) cominceranno ad andare in zona bianca, dove tutte le attività sono aperte e non c’è il coprifuoco, ma dove rimangono in vigore solo sempre mascherina e distanziamento. Il 7 giugno, poi toccherà ad Abruzzo, Veneto e Liguria e dal 14 giugno anche Lombardia, Lazio e Umbria potrebbero entrare in fascia bianca se nel monitoraggio del 28 maggio avranno un’incidenza di 50 casi per centomila (già adesso le tre Regioni oscillano tra i 90 e i 70 casi).Il bollettino di oggi continua a dare segnali confortanti: 5.218 i nuovi casi, 218 vittime (il dato purtroppo ancora più lento a calare) e un tasso di positività all'1,9%.L’indice Rt nazionale scende, infatti, ancora e arriva a 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Il valore Rt è sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche l'incidenza (è il dato rispetto a ieri) il cui valore è a 66 casi su 100 mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana. Sono i dati del monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid in Italia, ora all'esame della cabina di regia.Questa settimana, nessuna Regione o Provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sotto la soglia critica (19%), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 2.056 (11/05/2021) a 1.689 (18/05/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (19%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 14.937 (11/05/2021) a 11.539 (18/05/2021).Tutte le Regioni e Province autonome sono classificate a rischio basso e tutte hanno un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno. Soltanto la Provincia autonoma di Bolzano riporta una allerta di resilienza. Nessuna Regione o Provincia autonoma riporta molteplici allerte, sempre secondo il Monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia.«Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l'Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità», ha scritto su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.