Pubblicato il 24 maggio 2021 | 10:48

Chef Express è una delle insegne attive nel canale in concessione che fa parte di Aigrim

L’assemblea di Aigrim (l’Associazione delle imprese di grande ristorazione e servizi multilocalizzate), ha eletto come nuovo presidente Cristian Biasoni. L’associazione, in seno a Fipe - Confcommercio, rappresenta le grandi imprese della ristorazione a catena presenti anche nel segmento in concessione (autostrade,aeroporti e stazioni ferroviarie).Fanno parte d iAigrim: McDonald’s, Autogrill, Chef Express, MyChef, Burger King, Roadhouse, Sarni Ristorazione, Cigierre, Kfc Kentucky Fried Chicken, Lagardere Travel Retail, Sirio. Il nuovo presidente succede a Enzo Andreis, che l’assemblea ha voluto ringraziare per il prezioso lavoro svolto fin dalla fondazione dell’associazione.«Ringrazio i soci per la fiducia concessami. L’intero settore rappresentato da Aigrim si è trovato durante la pandemia ad affrontare una crisi economica senza precedenti. Sicuramente, mai come in questi ultimi dodici mesi abbiamo compreso l’importanza dell’associazione nel tutelare gli interessi di un settore così strategico per l’intero paese», ha affermato Biasoni.Ingegnere meccanico, milanese di adozione, Cristian Biasoni ha completato gli studi con un master in business administration presso la Sda Bocconi di Milano. Ha iniziato la sua carriera professionale in contesti internazionali in Gruppi quali Danieli & C. e Techint, a partire dal 2006 ha operato in qualità di amministratore delegato nel Gruppo Dmail (ora Percassi). Dal 2015 è amministratore delegato della società di ristorazione del Gruppo Cremonini, Chef Express Spa, e della joint-venture con il Gruppo Percassi, C&P Srl.