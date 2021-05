Pubblicato il 27 maggio 2021 | 10:38

Delivery Hero ha ceduto a Glovo le attività nei Balcani

Delivery Hero cede a Glovo le attività in Centro Europa. Delivery Hero ha, infatti, siglato una serie di accordi con la piattaforma di consegne a domicilio spagnola Glovo per la vendita delle proprie attività in Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Montenegro, Romania e Serbia per un corrispettivo di 170 milioni di euro in contanti.Secondo la società di food delivery tedesca, Glovo ha una posizione molto forte nei sei paesi ed è ben posizionata per continuare a investire in una migliore esperienza del cliente, in operazioni sostenibili a lungo termine e nell’ulteriore sviluppo delle attività a livello locale. Gli asset in vendita hanno generato un fatturato netto di 37 milioni di euro nel 2020, con ebitda negativo per 18 milioni.