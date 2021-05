Madama Oliva torna in tv con lo spot dedicato alla linea squeeze

Pubblicato il 27 maggio 2021 | 15:37

Sabrina Mancini

La linea Squeeze Madama Oliva

tornerà in TV sull’intero network Publitalia dal 30 Maggio al 5 Giugno con la nuova campagna pubblicitaria dedicata ai prodotti innovativi dell'ortofrutta italiana.La pianificazione media prevede la messa in onda dello spot dal titolo “” sulle reti Mediaset. Fresco e giovanile, il filmato è ambientato in un pub e ha come protagonistaa base di olive fresche e lupini Madama Oliva.Nato dall'idea creativa della casa di produzione campana, con la regia di, assistente di produzionee musica di, lo spot è incentrato sulla semplicità e sulla versatilità di utilizzo di ingredienti freschi, made in Italy e sostenibili.Il filmato sarà oggetto di una campagna Tv e digital, rispettivamente nelle due versioni da 15 e 30 secondi. Il link allo spot: https://youtu.be/4a53PAkIECM «La genuinità e l'innovazione possono andare di pari passo. La tendenza di mercato vede un calo delle salse tradizionali a vantaggio di un aumento dell'assortimento legato alle nuove tendenze, tra cui,e tutto il filone "" - spiega, direttrice marketing di Madama Oliva - Madama Oliva ha scelto di coniugare la freschezza del prodotto made in Italy alla facilità di utilizzo, attraverso. L'aperitivo, lo snack, il pasto sfizioso sono momenti di benessere irrinunciabili e crediamo che il consumatore moderno sia particolarmente sensibile alla necessità di unire insieme una corretta alimentazione con il gusto; in casa come al bar o al ristorante».è una linea composta da quattro referenze a base diottime come ingrediente per la cucina e già pronte per decorare aperitivi e antipasti. Innovativa la confezione, giovane ed ergonomica, studiata per facilitare l’utilizzo del prodotto. Le buste squeeze sono dae vengono proposte nel reparto ortofrutta. Ideali anche come ingrediente per la cucina. Tra le caratteristiche di innovazione, oltre al tipo di pack, molto importante è l’rispetto alle comuni vaschette.Novità assoluta nel mercato italiano è l'inserimento della versione dell’, che coniuga le virtù benefiche del legume alla nuova ricetta sfiziosa, adatta a tutta la famiglia.Le versioni comprendono i gusti "patè di olive", "patè di olive piccante", "patè di olive e carciofi" e "Hummus di lupini". L'inserimento dell’hummus di lupini, esclusiva assoluta nel mercato italiano, coniuga le virtù benefiche del legume alla nuova ricetta