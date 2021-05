Pubblicato il 03 maggio 2021 | 13:32

L'impatto dell'emergenza sanitaria ha ridotto di 14 mesi l'aspettativa di vita nel Belpaese

Nel 2020, a causa della pandemia, la speranza di vita degli italiani è scesa di 14 mesi. Come si legge nel report dell'Istat sugli indicatori demografici del 2020, per effetto del forte aumento del rischio di mortalità, specie in alcune aree e per alcune fasce d'età, che ha dato luogo a 746 mila decessi (il 18% in più di quelli rilevati nel 2019), la sopravvivenza media nel corso del 2020 appare in decisa contrazione.La speranza di vita alla nascita, senza distinzione di genere, scende a 82 anni, ben 1,2 anni sotto il livello del 2019. Per osservare un valore analogo occorre risalire al 2012. Gli uomini sono più penalizzati: la loro speranza di vita alla nascita scende a 79,7 anni, ossia 1,4 anni in meno dell'anno precedente, mentre per le donne si attesta a 84,4 anni, un anno di sopravvivenza in meno. Il Covid ha causato in Italia almeno 99 mila decessi in più di quanto atteso.