Pubblicato il 31 maggio 2021 | 17:46

Il nuovo Pam Local di Roma

Pam Panorama continua con il suo piano di aperture a Roma alzando il sipario sul nuovo Pam local di via Taranto 2. Il nuovo convenience store fa parte del progetto punto vendita sicuro, frutto della sinergia ed expertise tra l’azienda Cean e Pam Panorama, ed è progettato e realizzato per garantire i massimi standard di sicurezza per clienti e lavoratori, tenendo conto delle nuove abitudini di spesa mutate a seguito della pandemia da Covid-19. Si tratta del 33° store nella Capitale.Il convenience store, come da format consolidato, offrirà convenienza, praticità e qualità, grazie a soluzioni su misura ed un ricco assortimento, disponibili 7 giorni su 7 con orario continuato, dalle 8.00 alle 22.00 dal lunedì al sabato e dalle 9.00 alle 22.00 la domenica.Nel convenience store sono a disposizione dei clienti una vasta gamma di prodotti studiati per soddisfare le esigenze di tutti ed una selezione dei migliori prodotti italiani e a Km Zero, per garantire tutta la bontà e freschezza dei prodotti del Belpaese. Per chi ha poco tempo c’è il Food to Go, pratiche soluzioni leggere, sfiziose e convenienti per pasti veloci ma gustosi, mentre chi ha un occhio di riguardo non solo per il risparmio ma anche alla riduzione degli sprechi, può contare su numerose confezioni monoporzione e una vasta scelta di sfiziosi piatti pronti. Come da format Pam local non mancano i menù in abbinata per offrire, ogni 15 giorni, suggerimenti sempre nuovi per gustose ricette a prezzi competitivi e l’iniziativa “Risparmio Sicuro”, tantissimi prodotti della spesa quotidiana a prova discount.Inoltre, in ottica spesa solidale, sono a disposizione delle gift card che i clienti possono acquistare per regalare un pasto alle famiglie più bisognose della parrocchia SS. Fabiano e Venanzio di via Terni, 92; iniziativa gestita insieme alla Caritas di Roma.«Siamo orgogliosi di tagliare il nastro del 33° punto vendita Pam local di Roma. – afferma Renato Mazzucco, Direttore Vendite prossimità Pam – Un format che riscuote sempre maggior apprezzamento da parte dei romani e dei turisti che con l’attuale ripartenza, a seguito della pandemia, tornano ad affollare la Capitale. Inoltre per garantire ai clienti un’esperienza di spesa in sicurezza, abbiamo progettato e realizzato i nuovi convenience store ripensando alla progettazione degli spazi e puntato su una comunicazione chiara ed efficace».