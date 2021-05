Pubblicato il 04 maggio 2021 | 09:59

Niente Oktoberfest

Anche quest'anno, niente Oktoberfest. La festa della birra più popolare, a causa della pandemia, rischia di spostarsi a Dubai, ma si tratterebbe solo di una copia. Secondo quanto riportato dal tabloid tedesco "Bild" infatti anche quest'anno, così come accaduto nel 2020, il festival dedicato alla birra più famoso del mondo non si terrà: nonostante l'avanzare della campagna vaccinale in Germania e i numeri in calo degli ultimi mesi, gli organizzatori hanno deciso, in accordo con le regole governative, di far calare il sipario anche sull'edizione di quest'anno. Decisione che potrebbe far perdere lo scettro alla città di Monaco di Baviera in favore di Dubai dove si terrà l'Expo 2020, rimandato anch'esso a quest'anno a causa del Covid.Nella più celebre città degli Emirati Arabi infatti potrebbe tenersi una sorta di "copia" dell'Oktoberfest simbolo della Baviera, evento che potrebbe prendere il via 7 ottobre 2021 proprio nell'ambito dell'Esposizione Universale che potrebbe portare a Dubai migliaia di visitatori: una versione cosiddetta XXL del suo omonimo tedesco con 32 tendoni su una superficie di oltre 420.000 metri quadrati nei pressi del quartiere di Dubai Marina, una delle zone più chic e frequentate di Dubai, con il suo porto turistico (il più grande del mondo) e la sua magnifica spiaggia. "Oktoberfest a Dubai", il nome della manifestazione promossa da Charles Blume che potrebbe ospitare fino a 120mila ospiti che, al contrario di quanto accade per il festival tedesco, non sarebbero obbligati a indossare i tradizionali abiti bavaresi oltre che bere "solo" birra. La notizia però non ha fatto felici i tedeschi che sui social hanno criticato l'idea di un Oktoberfest a Dubai mentre in una nota un portavoce del Dipartimento del lavoro e degli affari economici della città di Monaco, che organizza l'evento, ha spiegato: "L'Oktoberfest è un originale di Monaco e si svolge esclusivamente a Monaco".