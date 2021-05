Pubblicato il 05 maggio 2021 | 18:46

Creazione di una piattaforma ampia per le attrezzature per la ristorazione, con una maggiore capacità di servire i clienti con una combinazione di portafogli distinti ma complementari, con marchi leader di settore e un'ampia diffusione geografica;

di una piattaforma ampia per le attrezzature per la ristorazione, con una maggiore capacità di servire i clienti con una combinazione di portafogli distinti ma complementari, con marchi leader di settore e un'ampia diffusione geografica; Rafforzamento della proposta di valore ai clienti in tutto il mondo: macchinari a caldo, a freddo, bevande, tecnologia e assistenza post-vendita;

della proposta di valore ai clienti in tutto il mondo: macchinari a caldo, a freddo, bevande, tecnologia e assistenza post-vendita; Accelerazione di ricerca e sviluppo e degli investimenti nelle tecnologie a valore aggiunto e nei servizi del futuro, tra cui la cottura senza sfiato, i controlli, l'automazione e la connettività;

di ricerca e sviluppo e degli investimenti nelle tecnologie a valore aggiunto e nei servizi del futuro, tra cui la cottura senza sfiato, i controlli, l'automazione e la connettività; Sinergie di costi annuali legate all'operazione pari a 100 milioni di dollari, con realizzazione definitiva prevista entro il terzo anno, con una quantità ancora non definita di ulteriore potenziale in termini di opportunità di vendita abbinata e di sviluppo dei prodotti; con miglioramento incrementale pari a 20 milioni di dollari del programma stand-alone di trasformazione aziendale di Welbilt;

legate all'operazione pari a 100 milioni di dollari, con realizzazione definitiva prevista entro il terzo anno, con una quantità ancora non definita di ulteriore potenziale in termini di opportunità di vendita abbinata e di sviluppo dei prodotti; con miglioramento incrementale pari a 20 milioni di dollari del programma stand-alone di trasformazione aziendale di Welbilt; Mantenimento della flessibilità di bilancio di Middleby, con un notevole flusso di cassa complessivo atto a sostenere e a far crescere l'azienda;

della flessibilità di bilancio di Middleby, con un notevole flusso di cassa complessivo atto a sostenere e a far crescere l'azienda; Rapporto di indebitamento netto previsto alla chiusura: ~3,0x, con riduzione a ~2,0x circa entro la fine del 2022;

di indebitamento netto previsto alla chiusura: ~3,0x, con riduzione a ~2,0x circa entro la fine del 2022; Un'operazione fondamentale nel quadro della collaudata strategia di Middleby di acquisizione, integrazione e gestione di aziende complementari e sinergiche.

(NASDAQ: MIDD) e(NYSE: WBT) hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale Middleby acquisirà Welbilt in una, arricchendo la piattaforma Middleby per la ristorazione con un importante portafoglio di prodotti, marchi e tecnologie.L'operazione unirà due aziende complementari, accelererà la strategia di crescita di Middleby in mercati importanti di tutto il mondo e accrescerà le capacità distintive in settori ad alta attrattiva.Il totale complessivo delle vendite 2020 dell'azienda unificata è pari a circa, di cui il 73% deriva dal settore della ristorazione. Con un ricco bilancio e una solida capacità di generazione di liquidità, Middleby sarà adeguatamente posizionata e capitalizzata per poter sostenere importanti opportunità in termini di ricerca e sviluppo e acquisizioni future.Middleby ha una lunga storia di, avendone completate più di 20 dal 2018, e ha una comprovata capacità di promuovere l'efficienza nelle aziende acquisite.Ecco alcune importanti motivazioni strategiche:«L'annuncio di oggi rappresenta un momento chiave per Middleby, Welbilt e per tutto il settore delle attrezzature per la ristorazione.in grado di soddisfare le esigenze in rapida evoluzione dei nostri clienti e sfruttare le tendenze emergenti del settore. L'acquisizione di Welbilt rappresenta un'opportunità di trasformazione per Middleby e una combinazione vincente che andrà a vantaggio di tutti i nostri stakeholder» ha dichiarato, CEO di Middleby. «Siamo entusiasti di dare il benvenuto al team Welbilt e trarremo grande vantaggio dal gruppo di grande talento che hanno messo assieme.», CEO di Welbilt , ha affermato: «Siamo lieti di unirci a Middleby per offrire ai nostri clienti un portafogli di prodotti e tecnologie ampio e innovativo., e rappresenta un'opportunità senza pari per i nostri azionisti di ricavare un valore notevole e di partecipare alla futura creazione di valore da parte di questa nuova organizzazione. Al completamento dell'operazione sarò lieto di entrare a far parte del Consiglio d'amministrazione di Middleby per promuovere un'efficace unione delle aziende.»