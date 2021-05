Pubblicato il 06 maggio 2021 | 18:03

La provincia di Bergamo ha registrato zero decessi da Covid, non succedeva da febbraio

Il bollettino del 6 maggio

La provincia di Bergamo torna a zero decessi per Covid. Da due mesi e mezzo non si verificava: l’ultima volta che la provincia più colpita dalla pandemia registrava un dato così incoraggiante risale al 20 febbraio. Da allora Bergamo ha contato altre 258 vittime e nove solo nell’ultima settimana.Sono 11.807 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore contro i 10.585 di ieri. Sale così ad almeno 4.082.198 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 258. Per quanto riguarda i tamponi, quelli effettuati sono stati 324.640, ovvero 2.529 in meno rispetto a ieri per un tasso di positività del 3,6%. Sul fronte vaccini, le dosi finora somministrate sono oltre 22,3 milioni.